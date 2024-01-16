Fatih Karagümrük'ten Stefano Sturaro kararı!

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Stefano Sturaro ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 17:24
Fatih Karagümrük'ten Stefano Sturaro kararı!
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık yaşandı.

İstanbul temsilcisi, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro ile yolların ayrıldığını açıkladı.

12 MAÇTA 1 GOL

Fatih Karagümrük'te 12 maça çıkan Sturaro, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Stefano Sturaro'nun sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."


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