Fatih Karagümrük'ten Stefano Sturaro kararı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 17:24

Güncelleme: 16.01.2024 - 17:24

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te bir ayrılık yaşandı.

İstanbul temsilcisi, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro ile yolların ayrıldığını açıkladı.

12 MAÇTA 1 GOL

Fatih Karagümrük'te 12 maça çıkan Sturaro, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Stefano Sturaro'nun sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."