Fatih Karagümrük'ten TFF'ye tepki!

Fatih Karagümrük Kulübü, TFF tarafından stadyumunda ziraat mühendisi bulundurmadığı için kulübe ceza verilmesine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 20:43
Fatih Karagümrük'ten TFF'ye tepki!
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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, TFF tarafından kulübe stadyumunda ziraat mühendisi bulundurmadığı için kulübe ceza verilmesine isyan etti.

Resmi siteden yapılan açıklamada ''Olmayan stadımızda ziraat mühendisi olmadığı için 7. kez para cezası aldık'' ifadeleri kullanıldı. 

İşte Karagümrük'ün o açıklaması;

''Yine ceza, yine TFF, yine komik! Olmayan Stadımızda ziraat mühendisi olmadığı için 7. kez para cezası aldık. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Not: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çim saha dahil tüm bakım ve onarımı Türkiye Futbol Federasyonu'nun sorumluluğundadır.''


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