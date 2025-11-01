Fatih Tekke Galatasaray maçı sonrası takımdan mutlu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 0-0 berabere biten Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

"İlk yarının ilk bölümünde üstün olan taraf bizdik bence. İstediğimiz şeyler oldu. İlk yarı sonunda 10-15 dakika geçişler çok oldu, tehlikeler vardı. Öncesinde bizim de birkaç tane gol olabilecek, final öncesi paslar, dokunuşlar eksik oldu. İkinci yarı da ilk yarıya benzer. Savic'in sakatlanması biraz daha böyle savunmaya yönelik, özellikle oyunun son bölümünde Icardi'nin girmesiyle savunmak zorunda kaldık. İyi de savunduk. Kolay olmuyor bu tip maçlar.

Bu kadroya karşı 3 aylık kurulmuş bir takımız. Çok cesur oynamaya çalıştık. Eksikler tabii ki var. Oyuncu üzerinden değil takımın getirdiği duygu üzerinden bir şeyler konuşmamız lazım.

Oyuncularıma 'sizlerle gurur duyuyorum' dedim. Cesurca oynadık. Savunma istediği, Onuachu'nun geri gelme isteği... Birçok şey pozitif gidiyor. Bu takımın bazen düşüşleri de olacaktır, inşallah olmaz ama buralarda desteğe ihtiyaç var.

Bu takım yeni kuruldu, ritmini bulamadı henüz. Dahası da var. Benjamin için kötü oldu. Futbolda bazen bunlar da var. Hayatın içinde bunlar oluyor.

1'er puan aldı iki takım. Taraftarımıza bir duygu verdik. Yani... Bir şey söylemek istiyorum ama... Yine söylemeyeyim içimde kalsın. Bazen söylememek daha iyidir. Takımımla gurur duyuyorum. Şimdi milli ara var. Onu kazanmamız lazım aradan önce.

Savic'in durumu bilmiyorum. Umarım eksik kalmayız. Giren çıkan oyuncular mutlu etti. Çalıştığımızın karşılığını aldık. Oyuncularımla gurur duydum. Hedeflerimiz üzerine devam. Desteğe ihtiyacımız var.

İçeride maç sonrasında söylediğim bir şey var. Maç sonrasında takıma mutluluğumu ifade ettim. 'Gurur duyuyorum' dedim. Yeterliydi. 3 aylık bir takımdan bahsediyoruz. 7 ay önceki durumu biliyoruz. Gören görüyor bunlar. Oyuncuların o duyguyu vermesi çok değerliydi. Çok kolay halledilebilir bir şey değildi. Allah yardım ediyor. Vurgu yapmak istediğim şey şu; bu ifadelerim karşılık da bulmayabilir yaşamımızda, belki ligin sonunda. Bu takıma aşırı sorumluluk ve çok uzaktaki hayalleri göstermeye gerek yok. Biz etap etap gitmek zorundayız. Bu sezonki hedefimiz belli. Bu oyuncuların çoğu genç. Hata yapacaklar. Çoğunun hata yaptığı maç oynamadık. Tecrübeli oyuncularımız var, daha onlarsız oynamadık. Oyuncularımın övülmesini istiyor. Çok iyi çalışıyorlar. Bu olumlu ve iyi bir durum. Devam ettirmeye çalışacağız."