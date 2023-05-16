Fatih Tekke: 'Galatasaray'dan daha iyiydik!'

Yayınlanma: 16.05.2023 - 23:25

Güncelleme: 16.05.2023 - 23:25

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke "Galatasaray'a 90 dakika ön alan baskısı yaptık ve %100 başarılı olduk. Galatasaray da sonuçta çok iyi oynadı diyemiyoruz. Final paslarında hata yaptık, ilk yarı gol bulabilirdik. Fırsatlar geldi. Galatasaray'da 'Şu çok iyi oynadı' diyemiyoruz. Risk aldığımız dönemde ikinci golü yedik. Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'ye önlem almıştık. 1 puanı bence hak etmiştik, bence." dedi.

Fatih Tekke ayrıca "Yüksek performans beklediğim oyuncular istediğim verimi sağlamadı. Galatasaray'ın yenmesi normal. Şampiyon olacak diye düşünülen Galatasaray'a karşı çok cesur oynadık." ifadelerini kullandı.