Fatih Tekke'den Arda Güler yorumu

Yayınlanma: 21.06.2023 - 08:14

Güncelleme: 21.06.2023 - 08:14

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i değerlendiren Tekke, "Arda Güler daha çok genç. Arda'nın inanılmaz bir öz güveni var. Eksikleri var mı, var. Bana göre gayet doğal olarak, pas atması gereken yerde tekrar çalımı düşünmesi gibi. Fiziksel olarak söylüyorlar ama fiziksel olarak çok kötü gözükmüyor. Sadece benim bir endişem var. Hızıyla alakalı, eğer bu kadar çok topla oynarsan, çalımı denersen, hızının olması lazım. Daha sert liglerde, eğer bir üste gideceksen, orada işler biraz daha zor. O zaman etrafınla topa daha az dokunarak daha çok iş yapabilirsin. Öyle bir oyuncu çünkü. Oynadıkça o tecrübeyi kazanacağını düşünüyorum. Bence bunu da düşünsün. Topa az dokunup, daha çok iş yapmak. Bu onun için bir adres olabilir." dedi.

Genç teknik adam sözlerine, "Emre Mor'un hızı Arda Güler'de olsa, direkt Messi'ye yakın bir oyuncu olur. Reaksiyon diyelim, hız demeyelim, kısa patlama diyelim. Fiziksel yapısında ayak boyu biraz uzun gibi geldi bana. Daha bu çocuk, belki 2-3 sene daha beklememiz lazım. Söylemek istediğim, Alex topa çok az dokunarak çok daha iyi çalımlar atabiliyordu. Alex'te hız yoktu. Arda'da o da var. Alex'ten daha hızlı ama Alex kadar etrafı daha aydınlık değil. Etrafını karanlıklaştırmaması lazım. Aydınlatması lazım, o da daha az dokunarak." şeklinde devam etti.

Fatih Tekke, son olarak, "Ömer Faruk diye bir oyuncu vardı, Altınordu'da Burak İnce var, Enes bir dönemler yaş gruplarında öne çok çıkan oyuncu. Bu seviyesinin yıldız olması için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çok ciddi potansiyel var. 3 gol, 4 asistle yıldız olunmaz. Yıldız olacaksan Alex gibi, ülkemizde bir sezonda 30 gol atacaksın, 20 asist yapacaksın. Sonuca etki edeceksin. Potansiyel var mı, var." sözlerini sarf etti.