Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı mesajı!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 21:37

Güncelleme: 02.04.2025 - 21:37

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kupada Bodrum FK ile oynanan maçın ardından konuştu.

Tekke, "Enteresan senaryolar. Oyuncular, hazır olanlar olmayanlar. Kırmızı kartlar onu oraya bunu buraya.. totalde olumlu tarafından baktığınızda tur atladık. Bu olumlu.. Bence daha önemlisi giren çıkan herkes, bunu ayarlasan olmazdı. Birlikte olabilmek için, bir şeye tutunmanız gerekiyor. O birliktelik için böyle maç oynamak gerekiyordu. Savic'in çok fedakarca kararı oynamak istemesi, Dragos'un hemen hemen her şeyi yapması, Banza'nın olsun gençlerin olsun mücadele açısından çok pozitif… Ama futbol açısından konuşmaya geldiğimizde evet 2 tane çizilmiş set hücumundan gol attık. Hatta 3'ünü de aynı şekilde söyleyebilirim. Takım savunması daha iyi yapmak zorundayız. Oyuncularıma maç öncesinde de toplantıda da söyledim. Biz çok büyük takımız. Biz çok büyük camiayız. Büyük camianın oyuncuları böyle mücadele etmemeli. Çok daha iyi oynayabilirdik, oyunu kontrollü oynayabilirdik. Ama bu konuda maçın başında bölüm bölüm iyi oynayabiliriz demiştik. O da öyle oldu. Rakibimizin pozisyonu kalecimizin belki kurtardığı bir tane var. Onlarda duran toplarda etkili demiştim. Neticesinde tur atladık." dedi.

Fatih Tekke, sözlerine, "Bu memleketin evlatları çok yetenekli, çok çalışkan ve ahlaklı insanlar var. Trabzonspor gel dediğinde gelecek insanlar var. Bir tanesi benim. Burada olduğum için mutluyum. Geldiğimizde öncesi geçmiş. Değiştiremeyeceğimiz şeylerle asla uğraşmayacağız. Bu sene bazen kızacağız, bazen üzüleceğiz. Ben Fatih Tekke olarak bu takımın teknik direktörü olarak da söylüyorum: Biz şampiyona olacağız. Şampiyonalar Ligi finaline doğru adım atacağız. Bu söylem kolay değil. Hemen hemen 20 gün oldu ben geleli. 20 günde bu oyuncuların beraber antrenman yapma sayısı 10'u bulmaz. Buna rağmen bir şeyler varsa o yüzden pozitifiz. Daha iyi olabiliriz." diye devam etti.

Fatih Tekke, "3 şekilde baskı şekline hazırlanmıştık. Fakat baskı da bile oyunun ilk bölümünde yanlış konumlandık. Otomatikman yanlış gittik. Bugün oyuncularım gerçekten iyi mücadele ettiler. Top rakipteyken asla istemediğim bir oyun. Bunu oyuncuları da biliyor ama mecbur kaldık. Önümüzde çok önemli periyot var. Bu seneyi böyle bitirmek zorundayız. Bir şeyleri inşa etmek için biraz sabır. Çok zor bir takım. Hemen hemen bütün oyuncularım yoruldu. Yarın izin vereceğim. Toparlanıp nasıl oynamamız gerektiğini, hangi oyuncular, değişiklik yaparsak ne olur, bir sürü planımız var. Bizim her maçımız zor. Bugün Bodrum ile oynadık zor geçti. Hafta sonu Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağız" dedi.