Fatih Tekke'siz Alanya, Konya'da galip!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 18:08
Fatih Tekke'siz Alanya, Konya'da galip!
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Florent Hadergjonaj ve 90+2. dakikada Carlos Eduardo kaydetti.

Öte yandan Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımının başında yer almadı. 

4 maçlık galibiyet serisine geçen hafta aldıkları 4-0'lık Galatasaray mağlubiyetiyle ara veren Alanyaspor, bu maçla birlikte puanını 45'e yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise bu mağlubiyetin ardından 36 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Alanyaspor, İstanbulspor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.


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