Fatih Terim: "Daha fazla çalışmalıyız"

Yayınlanma: 10.01.2025 - 23:15

Güncelleme: 10.01.2025 - 23:15

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Al Ahli deplasmanında aldıkları 3-2'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Al Shabab'ın ligdeki hedefinin ilk 4-5 olduğunu söyleyen Terim, "Daha fazla çalışmalıyız. Oyun şeklimizi, zihniyetimizi, gerekirse oyuncuları değiştirmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

HASRET 4 MAÇA YÜKSELDİ

Fatih Terim yönetiminde ligdeki ilk maçında Al Ahli'ye deplasmanda 3-2 kaybeden Al Shabab'ta ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

SIRADAKİ RAKİP

Ligde 24 hafta sonunda 23 puanla 6. sırada yer alan Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında sahasında Al Riyadh'ı ağırlayacak.