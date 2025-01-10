Fatih Terim: "Daha fazla çalışmalıyız"
Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Ahli maçı sonrası konuştu. Terim, "Daha fazla çalışmalıyız. Oyun şeklimizi, zihniyetimizi, gerekirse oyuncuları değiştirmeye ihtiyacımız var." dedi.
Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Al Ahli deplasmanında aldıkları 3-2'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
Al Shabab'ın ligdeki hedefinin ilk 4-5 olduğunu söyleyen Terim, "Daha fazla çalışmalıyız. Oyun şeklimizi, zihniyetimizi, gerekirse oyuncuları değiştirmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
HASRET 4 MAÇA YÜKSELDİ
Fatih Terim yönetiminde ligdeki ilk maçında Al Ahli'ye deplasmanda 3-2 kaybeden Al Shabab'ta ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
SIRADAKİ RAKİP
Ligde 24 hafta sonunda 23 puanla 6. sırada yer alan Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında sahasında Al Riyadh'ı ağırlayacak.
Etiketler: #Al Shabab #fatih terim #Suudi Arabistan Pro Lig
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