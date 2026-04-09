Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması: 'İlkin bana söz vermişti'

Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması: 'İlkin bana söz vermişti'

9.04.2026 00:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması: 'İlkin bana söz vermişti'

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

''İLKİN SÖZ VERMİŞTİ BANA''

İlkin Aydın'ın kendisine şampiyonluk sözü verdiğini belirten Fatih Terim, "Voleybolcu kızlarımız için, Galatasaray için çok önemli. İlkin söz vermişti bana" dedi.

Tüm takımı ve camiayı tebrik eden Terim, "Voleybolda da basketbol da futbolda da kazanmak bu başarıyı daha anlamlı kılıyor. Emeği geçen herkesi, sayın başkan başta olmak üzere, hocamızı ve kaptan İlkin eşliğinde tüm takımı kutluyorum" sözlerini sarf etti.

''ETLE TIRNAK GİBİ OLMUŞUZ''

Sözlerine devam eden deneyimli teknik direktör, kendisine gösterilen ilgiyle alakalı, "Gelmişiz 20 yaşında taraftarla kucaklaşmışız. 52 sene sonra tekrar onlarla kucaklaşıyoruz. Etle tırnak gibi olmuşuz. Onlar bizim, biz onların ailesi olmuşuz. İnanç, saygı bitmedi. Onları çok seviyorum. Hep birbirimizi sevdik, inandık. Beni duygulandırıyorlar" yorumunda bulundu.

İlgili Konular: #galatasaray #fatih terim #Galatasaray Daikin

