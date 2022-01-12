Fatih Terim, Florya'da Galatasaraylı futbolcularla vedalaştı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 07:00

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetiminin yolları ayırdığı Fatih Terim, dün Florya’ya veda etti. Tecrübeli hoca, oyunculara ve beraber çalıştığı herkese tek tek teşekkür ederken veda konuşmasında önemli ifadeler kullandı.

"YARI YOLDA BIRAKILDIM"

Fatih Terim’in, “Ben bu projenin başarılı olacağına, sizlerle önemli işler başaracağımıza yürekten inanıyordum. Ama hayat, bazen olmuyor. Maalesef. Bu proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım” dediği öğrenildi.

"MÜCADELEYE DEVAM EDİN"

Terim, “Hepiniz, karakterli, yetenekli ve G.Saray formasına layık oyuncularsınız, benim her zaman evlatlarımsınız. Şartlar ne olursa olsun mücadeleye devam edin. Avrupa’da başarılı olacaksınız, buna eminim. Sizlere inanıyorum, her zaman gurur duyuyorum. Hakkınızı helal edin” dedi.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Terim’in Florya’ya geleceğini bilen bir grup taraftar tesisin önünde “İmparator Fatih Terim” ve “Yönetim istifa” tezahüratları yaptı. Terim, tesisten çıkarken araçtan inip, taraftarların yanına giderek vedalaştı. Fatih Terim’in aracına binerken gözlerinin dolduğu görüldü.

2 CÜMLELİK VEDAYA TEPKİ

G.Saray Kulübü’nün, dün sosyal medya hesaplarından Terim için sadece 2 cümleyle “Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim” şeklinde veda mesajı yayınlamasına Sarı-Kırmızılı camia tepki gösterdi.

TORRENT İSTANBUL’DA

G.Saray’ın anlaştığı teknik direktör Domenec Torrent, yardımcılarıyla birlikte dün gece İstanbul’a geldi. İspanyol hoca, bugün resmi sözleşmeye imza atacak ve Florya’da ilk antrenmanına çıkacak. Torrent’in ekibinde yerli bir antrenörün olacağı, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Fatih Terim döneminde Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü görevini üstlenen Şükrü Hanedar, dün istifa ettiğini açıkladı.

FUTBOLA YENİ ATAMA

Terim’in gönderilme sürecinde aktif rol oynadığı iddiasıyla gündeme gelen yönetici Işıtan Gün, tecrübeli hocanın ayrılığının üzerinden 24 saat geçmeden futbol şubesinin başına atandı. Gün, Florya’da mesaiye başlayacak ve transferde başkan Burak Elmas’la birlikte çalışacak.