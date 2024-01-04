Fatih Terim, Panathinaikos'ta galibiyetle başladı

Panathinaikos, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk resmi maçta PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 00:03
Fatih Terim, Panathinaikos'ta galibiyetle başladı
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Yunanistan Süper Ligi'nin 16. haftasında Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos evinde Michalis Grigoriou'nun ekibi PAS Giannina'yı konuk etti.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 25. dakikada Fotis Ioannidis ve 48. dakikada Tonny Vilhena'dan geldi.

Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılan Panathinaikos puanını 37'ye yükseltirken, PAS Giannina 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos evinde Panaitolikos'u konuk ederken, PAS Giannina sahasında Asteras'ı ağırlayacak.


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