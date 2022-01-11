Fatih Terim sonrası Burak Yılmaz'dan imalı paylaşım!
Galatasaray'da dün Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından sarı kırmızılı takımın eski golcüsü Burak Yılmaz'dan imalı bir paylaşım geldi.
Galatasaray 'da kötü gidişatın ardından Fatih Terim depremi yaşandı. Sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas ve Fatih Terim bir araya geldi ve ayrılık kararı çıktı. Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı.
Bir kesim Terim'in ayrılmasını düşünürken bir kesim de Burak Elmas'a tepki gösterdi. Takımdan birçok futbolcu da paylaşımla Terim'e veda etti.
Ayrıca eski öğrencileri de Terim'i yalnız bırakmadı. Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Terim'le ilgili imalı bir paylaşım yaptı.
Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı görsel paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Panda, ejdarhaya: 'Hangisi daha önemli? Yol mu hedef mi?' diye sorar. Küçük ejdarha cevap verir: "Yol arkadaşı"
Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fatih Terim'in ayrılış şekli nedeniyle Burak Elmas'a gönderme olarak yorumlandı.
Video Haberler
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
En Çok Okunan Haberler
- Zamlı maaşlar için tarih belli oldu
- Memur ve emekliye ek zamma ilişkin yeni gelişme
- CHP'li Özkoç'a 250 bin liralık dava
- Fatih Terim dönemi sona erdi!
- Melih Gökçek 'derhal tutuklansın' talebi
- Vaka sayısı korkutan seviyede
- 250 bin TL'lik dava sonrası ilk açıklama
- Avustralyalı tenisçiden üzücü haber
- En net açıklama geldi
- Galatasaray'da 7 ayrılık daha...