Fatih Terim, Suudi Arabistan'da seriye bağladı!
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Fatih Terim'in takımı Al Shabab, sahasında Al Kholood'u 2-0 mağlup etti.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 27. haftasında Fatih Terim'in takımı Al Shabab, sahasında Al Kholood ile karşı karşıya geldi. Al Shabab, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Cristian Guanca ve 45. dakikada Abderazak Hamdallah attı.
Al Shabab'ta kazanılan penaltıda kimin kullanacağına dair Hamdallah ile Yannick Carrasco arasında tartışma yaşandı. Fatih Terim'in de uyarılarının ardından penaltıyı Hamdallah kullandı ve fileleri havalandırdı.
Bu sonucun ardından Al Shabab, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
Al Shabab, ligde 49 puana yükseldi. Al Kholood, 31 puanda kaldı.
Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında bu kez Akhdoud'u konuk edecek. Al Kholood, evinde Damac FC ile karşı karşıya gelecek.
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