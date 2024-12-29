Fatih Terim: 'Teşekkür etmem gereken iki kişi var'

Yayınlanma: 29.12.2024 - 15:34

Güncelleme: 29.12.2024 - 15:34

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımıyla anlaşan Fatih Terim, yeni kulübüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Terim'in Al Shabab'ın sosyal medya hesabından yayınlanan açıklaması şöyle:

"Burada olmaktan son derece mutluyum. Son yıllarda Suudi Arabistan'ın artan lig seyri herkes tarafından çok beğenilen bir lig olmaya doğru gidiyor."

"Al Shabab ile ilk andan itibaren görüşmelerimizde birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. O yüzden çok hızlı bir şekilde ortak bir noktaya vardık ve birbirimizi çok iyi anladık."

"TEŞEKKÜR ETMEM GEREKEN İKİ KİŞİ VAR"

"Bu görüşmeler esnasında teşekkür etmem gereken iki kişi var. Bir tanesi Prens Abdurrahman bin Türkî, bir diğeri de başkanımız sayın Mohamad Almunajem. Çünkü bu görüşmeler süresince nezaketli bir davranış sergilediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

"Lig sıralamasında geride gibi duruyoruz ama bu hiçbir şeyden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Açıkçası tarihi başarılarla dolu Al Shabab takımını eski günlerine dönmesi için çaba sarf edeceğiz beraberce."

"Buradan tüm emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum ve ben de yeni bir sayfa açtığımız Suudi Arabistan'da çok heyecanlıyım. İnşallah her şey gönlümüzce olur."

"Ortaya kendi felsefesini, kendi oyun anlayışını koyan bir takım koyacağız. Bu da inşallah hep beraber beğendiğimiz bir takım olacak."

Terim, sözlerini Arapça "Yallah Shabab" ifadeleriyle bitirdi.