''Fatih Terim, TFF Başkanlığı'nı düşünüyor''

19 Kasım 2021 Cuma, 08:07

Galatasaray'da bu sezona kadar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, ünlü teknik adam hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kariyerine Tivibu Spor'da yorumcu olarak devam eden Davala, GS TV'de bir programa katıldı.

'PLAY-OFF ÇIKARDILAR YİNE ŞAMPİYON OLDUK'

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu, Fenerbahçe maçı öncesi derbilerde yaşadıklarını anlattı. Ümit Davala, "Beşiktaş'ı 6-0 yendiğimiz bir yıl vardı hatırlamıyorum. Altın yıllarımızdı onlar bizim. Fenerbahçe'yle çekişirken de şampiyon olmuştuk. Play-off diye bir şey çıkarmışlardı. Yine şampiyon olmuştuk. Sakin kalarak kupayı kaldırdık" dedi.

'FATİH HOCAYI BAŞKAN GÖRMEK İSTERİZ'

Son olarak hem futbolcu hem de antrenör olarak birlikte çalıştığı Fatih Terim'e değinen Ümit Davala, "Fatih Hoca, Galatasaray için mücadele ediyor ama bana sorarsan Türk futbolunu yönetmesi lazım, sadece Galatasaray'ı değil. Türk futboluna federasyonda bir başkan olarak da düşünülmeli. Zaten düşünülüyor, kendisi de düşündü. İleride bu olabilir. Hocayı oralarda görmek isteriz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BAŞKANLIĞI DA KONUŞULDU

Türk futbolunun en deneyimli teknik adamları arasında yer alan ve Galatasaray'a 8 şampiyonluk kazandıran Fatih Terim'in adı, sarı-kırmızılı kulübün başkanlığı için de geçmişti. 68 yaşındaki çalıştırıcı, aynı zamanda Galatasaray'ın Divan Kurulu üyesi.