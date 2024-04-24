Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, AEK'ya 3-0 yenildi

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda lider AEK'ya 3-0 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 23:04
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, AEK'ya 3-0 yenildi
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Play-off 7. hafta maçında şampiyonluk yolunda ikinci sırada yer alan Panathinaikos, lider AEK'ya konuk oldu.

AEK, 7. dakikada Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Martinez'in golleriyle 2-0 öne geçti. Eliasson, 69. dakikada farkı üçe çıkardı ve maç da 3-0 sona erdi.

Panathinaikos'ta milli futbolcu Samet Akaydın, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Günün diğer maçlarında PAOK deplasmanda Lamia ile 1-1 berabere kalırken, Aris-Olympiakos karşılaşması da aynı skorla tamamlandı.

Bu sonuçla 71 puanda kalan Panathinaikos, ikinci sıradaki yerini korudu. AEK 75 puanla zirvede yer alırken; birer maçı eksik PAOK 68 puanda, Olympiakos ise 67 puanda bulunuyor.


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