Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, AEK'ya 3-0 yenildi
Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda lider AEK'ya 3-0 yenildi.
Play-off 7. hafta maçında şampiyonluk yolunda ikinci sırada yer alan Panathinaikos, lider AEK'ya konuk oldu.
AEK, 7. dakikada Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Martinez'in golleriyle 2-0 öne geçti. Eliasson, 69. dakikada farkı üçe çıkardı ve maç da 3-0 sona erdi.
Panathinaikos'ta milli futbolcu Samet Akaydın, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Günün diğer maçlarında PAOK deplasmanda Lamia ile 1-1 berabere kalırken, Aris-Olympiakos karşılaşması da aynı skorla tamamlandı.
Bu sonuçla 71 puanda kalan Panathinaikos, ikinci sıradaki yerini korudu. AEK 75 puanla zirvede yer alırken; birer maçı eksik PAOK 68 puanda, Olympiakos ise 67 puanda bulunuyor.
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