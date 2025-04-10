Fatih Terim'den geleceği için kritik açıklama!
Al Shabab ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunan Fatih Terim, geleceği için henüz kararını vermediğini söyledi.
Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Al Kholood'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
Fatih Terim, sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruya, "Henüz bu kararı vermedim, yeni bir şey olursa açıklarım." yanıtını verdi.
Al Shabab'ın başına aralık ayında geçen ve Suudi Arabistan ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan 71 yaşındaki deneyimli teknik adamın sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile 16 maça çıktı. Terim, bu maçlarda9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Etiketler: #Al Shabab #fatih terim #Suudi Arabistan
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