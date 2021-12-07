Fatih Terim'e ne oldu? Hastalığı ne?

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim hastaneye kaldırıldı. Peki Fatih Terim'e ne oldu, hasta mı, hastalığı ne? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl, hastaneye mi kaldırıldı?

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2021 Salı, 17:59
Fatih Terim'e ne oldu? Hastalığı ne?
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bel fıtığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 68 yaşındaki Teknik Direktörün tedavi altına alındığı öğrenildi.

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