Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 2 maç aradan sonra galip

Yayınlanma: 25.02.2025 - 19:49

Güncelleme: 25.02.2025 - 19:49

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab ile Al Raed karşı karşıya geldi.

King Abdullah Sport City Stadyumu'nda oynanan maçta Al Shabab, Al Raed'i Cristian Guanca'nın attığı gollerle 2-1 yendi.

Al Raed'in golü, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Mehdi Abeid'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Al Shabab, 2 maç aradan sonra ligde galip geldi ve 36 puanla 6. sırada bulunuyor. Al Raed ise 17 puanla 16. sırada kaldı.