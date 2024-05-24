F.Bahçe Başkanı, Aziz Yıldırım’ın aday olma tercihini böyle açıkladı: ‘Koç’tan intikam istiyor’

Yayınlanma: 24.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2024 - 04:00

Koç, “2018’de kulübü kendi malı gibi gören yönetimden kurtulmak için yola çıkmıştık. Buna geri dönmemek için adayım. Aziz Yıldırım’ın aday olma nedenini, Ali Koç’tan intikam alma isteği olarak görüyorum. F.Bahçe’yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın, bir tanesi de kendisi! Basın toplantısını izledim. Sorulduğu zaman soru, küçük bir ihtimal de olsa şampiyon olursak memnun olmayacak bir vücut lisanı gördüm. Mourinho; aşağı yukarı 2 senesi 45 milyon Avro olacak bir yatırımı beraber yapalım diyor. Bir masa etrafında medenice oturabilirsek onlara da bakarız sonra. İki aday olarak TV’ye çıkıp sizleri çok daha iyi aydınlatacağımızdan şüphem yok. Yıldırım, bu sefer de kabul etmezse belki de Dursun Özbek’le TV’ye çıkar” dedi.

‘ÖYLE BİR TAKIM KURACAĞIZ Kİ’

Koç’un öne çıkan ifadeleri şöyle:

Bu sezon Türk futbol tarihinde görülmemiş puan seviyesine ulaşmış, derbilerde üstünlük sağlamış, deplasmanda namağlup, tüm adaletsizliklere rağmen şampiyonluk şansını son maça taşımış bir kadro kurduk. İnşallah sonu şampiyonlukla biter.

Öyle bir takım kuracağız ki size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak.

F.Bahçe’den tek kuruş alacağım yoktur. Aksini iddia eden şerefsizce yalan söylüyor.

‘Başkan olduğum sürece F.Bahçe’yi şampiyon yapmazlar’ dedim. Bu teslimiyet ifadesi değildir. O psikolojide olsaydık, Fenerbahçe şampiyonluğu kovalamaz, havluyu atardı. 22. dakikada haksız 10 kişi bırakıldığımız derbide böyle mücadele edemezdik. Bu sözler, bir isyanın dışavurumudur.

Ne zaman güçlü kadro kurduk, sistemin içindeki böcekler tek tek ortaya çıktı. Kim olduklarını biliyoruz, tespit ettik. Söz size, hepsinin kökünü kazıyacağız.

‘UEFA’DAN GÖZLEMCİ İSTEDİK’

Konyaspor-G.Saray maçına UEFA ve FIFA nezdinde gözlemci yollanmasını istiyoruz. Buraya verilecek hakemler ve Konyaspor’un rakibinden ötürü istiyoruz. TFF ve UEFA’ya yazı yolladık. Endişemiz var.

Galatasaray derbisi sonrası statta yaşananlar... Futbolcuların sahaya çıkma arzusu vardı. Hatıra fotoğrafı çektirmek istedik. Ayıp mı? Olaylara sebep olan konu bayraktır. Bayrak namustur. Orada bizim bayrağımızı gasp etmeye çalıştılar. Gereken tepki verilmiştir. Keşke olmasaydı. Sen istediğini yapacaksın, sana yapıldığı zaman bu saygısızlık, çete, eşkıya, silahlı adam. Bırak bu işleri! Ben gittim, iki de koruma. Abartma, yalan söyleme, insanları zan altında bırakma DNA’larına işlemiş.

PFDK, derbi sonrasındaki olaylar nedeniyle Mert Hakan’a 5, İrfan Can Eğribayat’a 3, Oosterwolde’ye 1 maç ceza verdi.

ACUN ILICALI YÖNETİMDE

- Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Salih Dereli, Esin Argat, Acun Ilıcalı, Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Sait Özen, Fethi Pekin, Hakan Safi.

AZİZ YILDIRIM’IN LİSTESİ

- Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu, Mehmet İman, Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur.