F.Bahçe Başkanı, Dursun Özbek ve Okan Buruk için sert ifadeler kullandı

Yayınlanma: 19.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.06.2024 - 04:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki bayramlaşma töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktörü Okan Buruk hakkında “Ligler biter, kulüpler, yöneticiler işlerine bakarlar ama bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası, her konuştuklarında Fenerbahçe’yi dillerinden düşürmezler” ifadelerini kullandı. İşte Koç’un açıklamaları:

'SÜREKLİ BİZDEN BAHSEDİYORLAR'

"Fenerbahçe’nin büyüklüğü ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Fenerbahçe bir hoca getirir, günlerce o konuşulur. Kimse şampiyonluk konuşmaz. Fenerbahçe seçime girer, siyasi seçimlerden daha fazla konuşulur. İki başkan adayı televizyona çıkar, görülmemiş reytinge ulaşılır. Her konuşmada bizden bahsediyorlar. Fenerbahçe’nin büyüklüğü, böyle bir büyüklük. Bunun kıymetini camia olarak bilmiyoruz. Birbirimize harcayacağımız enerjiyi, bu büyük kulübün haklarını korumaya harcayalım. Bütün enerjimizi, başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sistemin çökmesine harcayalım. En küçük tökezlemede hocaya, futbolcumuza enerjimize yöneltmeyelim. İnşallah bu sene enerjimizi Fenerbahçe’mizin şampiyonluğuna odaklarız."

‘TRANSFERDE SAKİNİZ’

"Hocamız 2-3 güne geliyor. Gittiğinden beri çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Hiçbir şeye itibar etmeyin, bizden haber bekleyin. Transfer piyasası daha hareketli bile değil. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra hareketlenir. Biz sakin ve dingin bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizden haber bekleyin, inanmaya devam edin."