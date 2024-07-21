F.Bahçe Başkanı Koç, mücadeleleri için camiadan sabır istedi
Koç: “Çok yakında İstanbul’da bir Fenerbahçe mitingi yapacağız. Çünkü biz bir sisteme karşı mücadele başlattık. O mücadelenin başındayız. Sabırlı olun arkadaşlar."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bir kulüp 10 senede toplam puanda birinci ile ikinci arasında 1-2 puan farkla orada duruyorsa ve 10 senede bir kupa almayıp ilk 5’tekiler kupa alıyorsa bu hiçbir sportif mantıkla anlatılamaz. Belki TFF seçiminde yaptığım konuşma yine bizi hedef yapacak ama önemli değil. Biz, şampiyonluk için, başarı için ne yanak sıktırırız, ne imar projemizin çıkarları için veya başka bir şey için, inandığımızdan, duruşumuzdan, ilkelerimizden ve cumhuriyetin bize biçtiği sorumluluktan hiçbir zaman taviz vermeyiz” dedi.
‘MİTİNG YAPACAĞIZ’
Koç, “Çok yakında İstanbul’da bir Fenerbahçe mitingi yapacağız. Çünkü biz bir sisteme karşı mücadele başlattık. O mücadelenin başındayız. Bizim camiamız sabırsız. Sabırlı olun arkadaşlar. 20 yılda, 25 yılda kurulan şeyler 20 günde, 25 günde değişmiyor. Biz bu sistemi yıkacağız. Bu sistem derken ben siyasete falan girmiyorum. Siyasetin ismini, gücünü vesairesini kullanıp, yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini gücünü kullanıp, oraya buraya lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum, sonunuza az kaldı” diye konuştu.
Spor Haberleri
- Sivasspor ile İstanbulspor yenişemedi
- Göztepe, Luton Town'ı 3 golle devirdi
- Eyüpspor'dan iddialı prova: 3 gollü galibiyet
- Mustafa Hekimoğlu beni etkiliyor
- Beşiktaş hazırlık maçınca gövde gösterisi yaptı!
- Macaristan'da pole pozisyonu Lando Norris'in
- İbrahim Hacıosmanoğlu: Geçmiş, geçmişte kaldı
- Boey'den Galatasaray taraftarını üzecek yanıt!
- Rui Costa açıkladı: Di Maria kalıyor
- Toprak Razgatlıoğlu'ndan 8. galibiyet!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa...'
- CHP'den Perinçek'e sert tepki!
- Sıralama değişmedi!
- Süper Lig'de yeni yabancı kuralı!
- 'Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir'
- Daha 'ödeyecekleri' varmış!
- 16 kente 'sarı kodlu' uyarı!
- Hemzemin geçitte facia
- Milletvekili silahlı saldırıda hayatını kaybetti!
- Juventus'a Kenan Yıldız şoku