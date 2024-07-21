F.Bahçe Başkanı Koç, mücadeleleri için camiadan sabır istedi

Yayınlanma: 21.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 04:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bir kulüp 10 senede toplam puanda birinci ile ikinci arasında 1-2 puan farkla orada duruyorsa ve 10 senede bir kupa almayıp ilk 5’tekiler kupa alıyorsa bu hiçbir sportif mantıkla anlatılamaz. Belki TFF seçiminde yaptığım konuşma yine bizi hedef yapacak ama önemli değil. Biz, şampiyonluk için, başarı için ne yanak sıktırırız, ne imar projemizin çıkarları için veya başka bir şey için, inandığımızdan, duruşumuzdan, ilkelerimizden ve cumhuriyetin bize biçtiği sorumluluktan hiçbir zaman taviz vermeyiz” dedi.

‘MİTİNG YAPACAĞIZ’

Koç, “Çok yakında İstanbul’da bir Fenerbahçe mitingi yapacağız. Çünkü biz bir sisteme karşı mücadele başlattık. O mücadelenin başındayız. Bizim camiamız sabırsız. Sabırlı olun arkadaşlar. 20 yılda, 25 yılda kurulan şeyler 20 günde, 25 günde değişmiyor. Biz bu sistemi yıkacağız. Bu sistem derken ben siyasete falan girmiyorum. Siyasetin ismini, gücünü vesairesini kullanıp, yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini gücünü kullanıp, oraya buraya lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum, sonunuza az kaldı” diye konuştu.