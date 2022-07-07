Fenerbahçe, Jesus’un istediği genç Brezilyalı için teklif yaptı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 07:00

Sarı-Lacivertlilerin gündeminde sol beke yapılacak takviye var. Teknik direktör Jorge Jesus, Brezilyalı oyuncu Welington’u listenin ilk sırasına koydu. Fenerbahçe yönetimi, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçip Sao Paulo kulübüyle ilk görüşmeyi yaptı. Sarı-Lacivertliler 3 milyon Avro bonservis teklifinde bulunurken Brezilya ekibinin talebinin 5 milyon Avro olduğu öğrenildi. Genç futbolcunun F.Bahçe’nin teklifine sıcak baktığı belirtildi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

ARAO ISRARI

Fenerbahçe’nin ön liberoya yapacağı takviyeyle ilgili çalışmaları devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Willian Arao için kulübü Flamengo’ya resmi teklifini sundu. Ancak Brezilya ekibinin, 14 Temmuz’da A.Mineiro ile oynayacağı önemli maça kadar tekliflere yanıt vermeyeceği öğrenildi.

VİSCA: HEDEFİMİZ YİNE KUPA KALDIRMAK

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Trabzonspor’un yıldızı Visca, “Hedefimiz bu sezon yeniden şampiyon olarak kupayı kaldırmak” dedi. Tecrübeli futbolcu, “Abdülkadir Ömür ile konuştuk, ‘Evet hikâye yazdık ama bu sene tekrar şampiyon olmak için oynamak istiyoruz’ dedik. Bu sezon da herkes çok motive ve heyecanlı geldi” diye konuştu.

‘İYİ TRANSFER YAPTIK’

Visca, “İyi transferler yaptık, daha güçlü olacağız. Futbolda önemli bir şey daha var. Takım ruhu ve ortam. Trabzonspor’da müthiş bir ortam var. Trezeguet müthiş bir oyuncu. Onun transferinden çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki oyuncu, “Bizim için ilk hedef Şampiyonlar Ligi’nde gruplara girmek. Şampiyonlar Ligi müziğini inşallah bu sene duyacağız” dedi.