FC Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz'ın kiralık sözleşmesini feshetti

Almanya 2. Bundesliga ekibi FC Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz'ın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 14:59
FC Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz'ın kiralık sözleşmesini feshetti
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Fenerbahçe'den ayrılarak Stuttgart'a transfer olan ardından 2. Bundesliga ekibi FC Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2'de de tutanamadı.

FC Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini feshettiğini ve oyuncunun Stuttgart'a geri döndüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. FC Magdeburg, oyuncunun talebi üzerine Ömer Beyaz'ın kiralık sözleşmesini 31 Aralık 2022'de erken sonlandırdı. Türkiye U-21 milli takımında forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, derhal geçerli olmak üzere VfB Stuttgart'a dönüyor. Hücumda esnek bir şekilde kullanılabilen Beyaz, geçen yaz Magdeburg'a geldi ve bu sezon toplam üç ikinci lig maçı ve bir de DFB Kupası maçı oynadı. 2021 yazında Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olmuştu. 1. FC Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork, 'Ona gelecekte en iyi ve her başarıyı diliyoruz' dedi."


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