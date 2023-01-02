FC Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz'ın kiralık sözleşmesini feshetti

02 Ocak 2023 Pazartesi, 14:59

Fenerbahçe'den ayrılarak Stuttgart'a transfer olan ardından 2. Bundesliga ekibi FC Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2'de de tutanamadı.

FC Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini feshettiğini ve oyuncunun Stuttgart'a geri döndüğünü açıkladı.

Der 1. FC Magdeburg hat die Leihe von Ömer #Beyaz auf Wunsch des Spielers vorzeitig beendet. Er kehrt ab sofort zum @VfB zurück.



Danke für Deinen Einsatz und weiterhin alles Gute, Ömer!



?? Alle Infos in der FCM-App und auf https://t.co/0JVLZtPbfF.

_____#EINMALIMMER pic.twitter.com/TcNRjfiekU — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) January 2, 2023

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. FC Magdeburg, oyuncunun talebi üzerine Ömer Beyaz'ın kiralık sözleşmesini 31 Aralık 2022'de erken sonlandırdı. Türkiye U-21 milli takımında forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, derhal geçerli olmak üzere VfB Stuttgart'a dönüyor. Hücumda esnek bir şekilde kullanılabilen Beyaz, geçen yaz Magdeburg'a geldi ve bu sezon toplam üç ikinci lig maçı ve bir de DFB Kupası maçı oynadı. 2021 yazında Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olmuştu. 1. FC Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork, 'Ona gelecekte en iyi ve her başarıyı diliyoruz' dedi."