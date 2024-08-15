'Federasyonlar hesabını verecek' demişti: CHP'den Osman Aşkın Bak'a sert eleştiri!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:48

Güncelleme: 15.08.2024 - 10:48

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Kabinenin Gençlik ve Spor Bakanı Sevgi Kılıç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yaşanan başarısızlığın faturasını federasyonlara kesen AKP’li Bakan Osman Aşkın Bak’ı eleştirdi.

Sevgi Kılıç

X (twitter) hesabından açıklama yapan Kılıç şu görüşlere yer verdi:

"Sayın Osman Aşkın Bak,

Size görevinizi ve sorumluluğunuzu hatırlatmak şart oldu. Bu ülkenin 85 milyon insanı ağır vergiler altında yaşam mücadelesi veriyor. Bakanlığınız da bu vergiler ile finanse ediliyor. Bütçe sizde, yetki sizde, sorumluluk da sizde.

Tarihimizin en kötü olimpiyatlarından birini yaşadık. Ata sporumuz güreşte dahi anlamlı bir başarı elde edemedik. 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’ndan 40 yıl sonra ilk defa altın madalya almadan döndük.

84 ülkenin yarıştığı olimpiyatlarda 64. olduk. Ortada net bir başarısızlık var.

Sporcularımızın türlü imkansızlıklara rağmen elde ettiği başarıları kendi hanenize yazmayı biliyorsunuz, büyük tablodaki başarısızlığın sorumluluğunu ise almıyorsunuz. Baştan aşağı kendi dizayn ettiğiniz federasyonları suçluyorsunuz.

Sayın Bakan, balık baştan kokar. Liyakatsızlık ve torpil ülkemizdeki tüm alanları çürüttüğü gibi, sporda da bizi geriletti. “Ne olursa olsun, bizden olsun” zihniyetiyle başarılı sporcularımızın önünü kestiniz, hevesini kırdınız. Bütün spor dallarına “bana burdan ne çıkar, siyasi kariyerime faydası ne olur” diye baktınız.

Bütün ülkeler Paris’te güçlü lobi faaliyetleri yaparken ve sporcularının ihtiyaçlarıyla ilgilenirken, siz Cumhurbaşkanı’nın gözüne girmek için sosyal medyada paylaşılacak içerik üretmekle uğraştınız.

Gelmiş geçmiş en başarısız spor bakanlarından biri olarak tarihe ve belgelere geçtiniz, ancak federasyonları hedef alan açıklamalarınızla en sorumsuz bakan olma konusunda da iddialı görünüyorsunuz.

Elbette başarısızlıklar olur, ancak hatalardan ders çıkarıp özür diledikten sonra daha iyisini yapmak, yapamıyorsanız yerinizi işin ehline bırakmak da en temel insani ve siyasi erdemdir. Koltuklar gelir ve geçer. Bir kişinin iki dudağı, sizi getirdiği gibi bir gece ansınız götürür. Göze girmek için kaybettiğiniz itibarınız ise geri gelmez.

Sayın Bakan, siz sosyal medya fenomeni değilsiniz. Siz spora gönüllü destek veren hayırsever değilsiniz. Siz bu ülkede spordan sorumlu bakansınız. Eğer bu iç karartıcı tablodaki başarısızlıkta, kendinizde herhangi bir sorun görmüyorsanız ve sürekli etrafınızı suçluyorsanız, oturduğunuz koltuğun sorumluluğunu kaldıramıyorsunuz demektir.

Töhmet altında bıraktığınız sporcularımızdan, federasyonlarımızdan bir an önce özür dilemeli, başarısızlığın sorumluluğunu almalı, bu kadarını da yapamıyorsanız koltuğu boş yere işgal etmeyi bırakmalısınız.

Zira, Türk sporu ve Türk sporcuları bundan çok daha iyisini hak ediyor."