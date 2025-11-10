Federasyonlar ve spor kulüplerinden 10 Kasım mesajları!

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve birçok spor kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Federasyonlar ve kulüplerin mesajları şu şekilde:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87’nci yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.”

Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/WfgBfAsrLv — TFF (@TFF_Org) November 9, 2025

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU:

“Fikirleri ve inkılaplarıyla daima yol göstericimiz olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.”

Fikirleri ve inkılaplarıyla daima yol göstericimiz olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/LyUoAI9lJe — TBF (@TBF) November 10, 2025

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU:

“Bize bıraktığın mirasın ışığında ilelebet ilerliyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87’nci Yıl dönümünde; saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.”

Bize bıraktığın mirasın ışığında ilelebet ilerliyoruz.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87. Yıl dönümünde; saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/95R2IDUyhS — Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) November 9, 2025

GALATASARAY:

“Bizlere bıraktığı aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve minnetle anıyoruz. Aklımızda fikirlerin, kalbimizde sevgin hiç bitmeyecek Atam!”

Bizlere bıraktığı aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve minnetle anıyoruz.



Aklımızda fikirlerin, kalbimizde sevgin hiç bitmeyecek Atam! ♾️ #10Kasım pic.twitter.com/LLQrgKnej3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 9, 2025

FENERBAHÇE:

“Emanetin Sözümüzdür; Kalbimizde Cumhuriyet, Yolumuzda Sen Varsın.”

Emanetin Sözümüzdür; Kalbimizde Cumhuriyet,

Yolumuzda Sen Varsın. pic.twitter.com/fPHTvY9x2S — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 9, 2025

BEŞİKTAŞ:

“Senin attığın adımların izinden, emanet bıraktığın Cumhuriyet yolunda sonsuza kadar yürümeye devam edeceğiz. Gözümüz emanetinde... Daima yanı başındayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.”

Senin attığın adımların izinden, emanet bıraktığın Cumhuriyet yolunda sonsuza kadar yürümeye devam edeceğiz.



Gözümüz emanetinde... Daima yanı başındayız.



Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.#OnunMirasıyla ∞ pic.twitter.com/vfLtmZAwBI — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 9, 2025

TRABZONSPOR:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 87. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.”

Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 87. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.



1881-193∞ pic.twitter.com/mZfpcxo6gU — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 9, 2025

ANADOLU EFES:

“Yolumuzu aydınlatan fikirlerin bize rehberlik etmeye devam ediyor. Bize bıraktığın mirası, aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Sonsuza dek kalbimizdesin.”

Yolumuzu aydınlatan fikirlerin bize rehberlik etmeye devam ediyor. Bize bıraktığın mirası, aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz.



Sonsuza dek kalbimizdesin.#10Kasım pic.twitter.com/uBH8gWenSD — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 10, 2025

ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, özgürlüğümüzün mimarı Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87. yılında özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. İlkelerinle, hayallerinle, gösterdiğin yolda ilerlemeye devam edeceğiz.”

Cumhuriyetimizin kurucusu, özgürlüğümüzün mimarı Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87. yılında özlem, saygı ve minnetle anıyoruz.



İlkelerinle, hayallerinle, gösterdiğin yolda ilerlemeye devam edeceğiz. ♾️ pic.twitter.com/ii8pGALNSN — Eczacıbaşı Spor Kulübü (@EczacibasiSK) November 10, 2025

VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz özlem, saygı ve minnetle anıyoruz.”