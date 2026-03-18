Felipe Augusto'nun tek golüyle güldü: Trabzonspor milli ara öncesi hata yapmadı!

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü oyuna ikinci yarıda dahil olan Felipe Augusto kaydetti. Augusto, 66. dakikada ağları havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, ilk kez oyuna sonradan dahil olduğu bir maçta gol sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki galibiyet serisi 5 maça yükseldi. Bordo-mavililer, ligde 148 hafta sonra 5'te 5 yaptı.

Trabzonspor, ligde 60 puana yükseldi. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.

Trabzonspor, milli aranın ardından sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Eyüpspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

EYÜPSPOR'DA İKİ İSİM CEZALI

Eyüpspor'da sarı kart gören Metehan Altunbaş ve Mateusz Legowski, Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Trabzonspor'da ise 77. dakikada sarı kart gören Christ Oulai, cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Galatasaray maçını kaçıracak. 84. dakikada oyundan çıkan Oulai, kenara geldiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşmadan dakikalar | Eyüpspor 0-1 Trabzonspor

85' Eyüpspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Deniz Radu yerine Manga ve Anıl Yaşar yerine Taşkın İlter oyuna dahil oldu.

84' Trabzonspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Oulai yerine Bouchouari ve Onuachu yerine Mustafa Eskihellaç oyuna dahil oldu.

78' Eyüpspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Calegari yerine Talha Ülvan ve Legowski yerine Raux Yao oyuna dahil oldu.

77' Trabzonspor'da Oulai avantaja bırakılan pozisyonun sonrasında sarı kart görerek gelecek hafta Galatasaray karşısında cezalı duruma düştü.

66' GOOOLLL!!! Trabzonspor, Felipe Augusto ile 1-0 öne geçiyor! Zubkov'un köşe vuruşunda kalenin içine açtığı ortaya Augusto yakın mesafeden dokunarak topu ağlara gönderdi.

52' Maçın ilk sarı kartı Metehan Altunbaş'a geldi.

47' Trabzonspor ikinci yarıya hızlı başladı önce ön alanda baskıyla kaptığı top sonrası korner kazandı sonrasında kornerden gol şansı yakaladı.

46' Trabzonspor'da iki oyuncu değişikliği birden; Lovik yerine Augusto ve Umut Nayir yerine Pina oyuna dahil oldu.

36' Muçi'nin arka alana gönderdiği ortada Nwaiwu müsait pozisyonda istediği gibi vuramadı ve top doğrudan dışarıya gitti.

13' Umut Nayir sol kanatta dar bir açıdan şut denedi top Eyüpspor savunmasına çarparak geri döndü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.