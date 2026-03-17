Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında puanı uzatmalarda kurtardı!

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında puanı uzatmalarda kurtardı!

17.03.2026 15:26:00
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında puanı uzatmalarda kurtardı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Arsavev ile 1-1 berabere kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Arsavev Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin golünü 83. dakikada Natalia Oleszkiewicz kaydederken, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren gol 90+1. dakikada Andrea Staskova'dan geldi.

Trabzonspor'da Amira Braham, 10 ve 39. dakikada gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı görerek oyun dışı kaldı.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Teknik direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki Fenerbahçe Arsavev, ligdeki namağlup serisini bu maçla birlikte sürdürdü.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 62'ye yükseltirken, Trabzonspor 48 puanda kaldı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Amed SK Kadın Futbol Takımı'nı ağırlayacak. Trabzonspor ise deplasmanda Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak.

