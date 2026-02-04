Siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminde "kanat problemini" kökten çözmek adına rotasını Fransa’ya kırdı. Beşiktaş'ın gündemine Felix Correira ismini aldığı iddia edildi. Peki, Felix Correia kimdir? Felix Correia kaç yaşında, nereli? Felix Correia Beşiktaş'a mı geliyor?

FELIX CORREIRA KİMDİR?

Félix Alexandre Andrade Sanches Correia, 22 Ocak 2001 yılında dünyaya geldi. Fransız Ligue 1 kulübü Lille'de kanat oyuncusu olarak oynayan Portekizli profesyonel futbolcudur.

FELIX CORREIRA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Manchester City, Correia'yı 2019-20 sezonu için Jong AZ'ye kiraladı. 23 Ağustos 2019'da Jong AZ formasıyla Eerste Divisie'deki ilk maçına TOP Oss karşısında çıktı

30 Haziran 2020'de Juventus, Pablo Moreno'nun diğer yöne gitmesi karşılığında Correia ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

Correia ilk kez 13 Ocak 2021'de, İtalya Kupası'nda Genoa'ya karşı oynanan bir maçta A takıma çağrıldı. 13 Ağustos 2021'de Correia, satın alma opsiyonuyla Serie B takımı Parma'ya kiralandı.

31 Ocak 2023'te Correia, sezonun geri kalanında Marítimo'ya kiralandı.

22 Ağustos 2023'te Correia, bir Primeira Liga kulübüne, bu kez Gil Vicente'ye bir ezonluk kiralık olarak Portekiz'e döndü

17 Temmuz 2025'te Correia, dört yıllık bir sözleşmeyle Fransız ekibi Lille'e transfer oldu.