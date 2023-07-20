Fenebahçe'den Atilla Szalai açıklaması! 'Transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir'
Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için Atilla Szalai'ye izin verdiğini açıkladı.
Alman ekibi Hoffenheim, Attila Szalai'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi. Fenerbahçe, oyuncu için transfer izni verildiğini açıkladı.
Fenerbahçe yaptığı paylaşımda, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai’ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 20, 2023
Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai’ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/lZq4zHORJZ
Bundesliga ekibi Hoffenheim, Attila Szalai'yi kadrosuna katmaya yakın.
Attila Szalai, Hoffenheim ile transfer görüşmesi yapmak üzere Almanya'ya gidecek.
Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek.
Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.
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