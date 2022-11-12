Fenerbahçe, 14 maç sonra kaybetti

Giresunspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon 14 maç sonra mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 19:21
Fenerbahçe, 14 maç sonra kaybetti
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'a 2-1'lik skorla kaybetti.

Bu sezon Giresunspor karşılaşmasından önce en son ligde Konyaspor'a kaybeden Fenerbahçe 14 resmi maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'nin bu süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde;

Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev

Rennes 2-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca

Fenerbahçe 5-4 Fatih Karagümrük

AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe

Ankaragücü 0-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-0 Başakşehir

Fenerbahçe 3-3 Rennes

İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe

Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-0 Sivasspor

Fenerbahçe 1-2 Giresunspor


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