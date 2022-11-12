Fenerbahçe, 14 maç sonra kaybetti
Giresunspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon 14 maç sonra mağlup oldu.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'a 2-1'lik skorla kaybetti.
Bu sezon Giresunspor karşılaşmasından önce en son ligde Konyaspor'a kaybeden Fenerbahçe 14 resmi maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe'nin bu süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde;
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Kayserispor
Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
Rennes 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca
Fenerbahçe 5-4 Fatih Karagümrük
AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe
Ankaragücü 0-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Başakşehir
Fenerbahçe 3-3 Rennes
İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe
Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Sivasspor
Fenerbahçe 1-2 Giresunspor
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