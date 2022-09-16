Fenerbahçe 4 yıl sonra ilki yaşadı!
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Avrupa kupalarında en son 2018'de Anderlecht ile oynana maçta 2 farkla yenilir durumdayken 1 puanı elde etmişti.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Rennes deplasmanında 2-0 geriden gelerek 1 puanı kurtardı. Fenerbahçe, Avrupa arenasında en son 25 Ekim 2018'deki Anderlecht maçında 2 farkla yenilirken mağlup olmamıştı.
Fanatik'in derlemesine göre; sarı-lacivertli temsilcimiz en son 25 Ekim 2018'de yine Avrupa Ligi grup maçında Anderlecht karşısında 2-0 geriden gelip, 90 dakikayı 2-2 bitirmiş ve puan almıştı. Böylece Kanarya 4 yıl sonra ilk kez Avrupa arenasında 2 farkla geriden gelip, mağlup olmadı.
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