Fenerbahçe 4 yıl sonra ilki yaşadı!

16 Eylül 2022 Cuma, 10:38

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Rennes deplasmanında 2-0 geriden gelerek 1 puanı kurtardı. Fenerbahçe, Avrupa arenasında en son 25 Ekim 2018'deki Anderlecht maçında 2 farkla yenilirken mağlup olmamıştı.

Fanatik'in derlemesine göre; sarı-lacivertli temsilcimiz en son 25 Ekim 2018'de yine Avrupa Ligi grup maçında Anderlecht karşısında 2-0 geriden gelip, 90 dakikayı 2-2 bitirmiş ve puan almıştı. Böylece Kanarya 4 yıl sonra ilk kez Avrupa arenasında 2 farkla geriden gelip, mağlup olmadı.