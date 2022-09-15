Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır: 'Galibiyete ihtiyacımız vardı'
Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çakır, "Takım arkadaşlarım ve ben, 2 maçlık kötü oyuna tepki göstermek istiyorduk. Neredeyse hiç pozisyon vermeden kazandık" dedi.
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ettikleri UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası konuştu.
Uğurcan, "Abdullah hocamız eksiklerimizi gösterdi. Takım arkadaşlarım ve ben, 2 maçlık kötü oyuna tepki göstermek istiyorduk. Neredeyse hiç pozisyon vermeden kazandık. İhtiyacımız olan galibiyetti. 3 puan aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
61. dakikada oyuna girip 76'da sakatlanarak çıkan Abdülkadir Ömür ile ilgili gelen soruya Uğurcan, "Abdülkadir'e de üzüldük ama sakatlığı kötü gözükmüyor" cevabını verdi.
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