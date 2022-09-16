Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Eylül 2022 Cuma, 09:11

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, lider Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

16 Eylül Cuma günü (bugün) Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayımlanacak.

EKSİKLER

Galatasaray, Konyaspor mücadelesine tam kadro olarak çıkacak. Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının geçmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın da cezasını tamamlamasıyla Galatasaray'da eksik oyuncu kalmadı.

Şu anda 16 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray, statü gereği 2 yabancı oyuncusunu maç kadrosuna alamayacak.

Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İlk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, averajla 5. sırada yer aldı.

Çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar ise 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Konya temsilcisi, yaptığı 6 maçta da kalesini gole kapatarak önemli bir savunma performansı sergiledi.