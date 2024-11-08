Fenerbahçe açıkladı: Jayden Oosterwolde ameliyat oldu!

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe açıkladı: Jayden Oosterwolde ameliyat oldu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:20

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde için bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli takım, Samsunspor maçında sakatlanan ve o maçtan bu yana forma giyemeyen Hollandalı futbolcunun ameliyat olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


Etiketler: #Jayden Oosterwolde #ameliyat #fenerbahçe
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler