Fenerbahçe açıkladı: Jayden Oosterwolde ameliyat oldu!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:20

Güncelleme: 08.11.2024 - 11:20

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde için bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli takım, Samsunspor maçında sakatlanan ve o maçtan bu yana forma giyemeyen Hollandalı futbolcunun ameliyat olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'ye yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu uygulanmıştır. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."