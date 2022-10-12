AEK Larnaca maçı öncesi flaş gelişme: Fenerbahçe'den Jorge Jesus kararı!

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 12:03
<p>Fenerbahçe, Portekizli hocanın sözleşmesini uzatıyor. İddiaya göre yönetim, ocak ayında Jorge Jesus'la 3 yıllık yeni sözleşme yapacak. Başarılı hocanın isteyeceği transferlere de dev bütçe ayrılacağı ileri sürüldü.</p>

Fenerbahçe, Portekizli hocanın sözleşmesini uzatıyor. İddiaya göre yönetim, ocak ayında Jorge Jesus'la 3 yıllık yeni sözleşme yapacak. Başarılı hocanın isteyeceği transferlere de dev bütçe ayrılacağı ileri sürüldü.

<p><strong>ZİRVE TAKİBİ SÜRDÜ</strong></p> <p>Süper Lig'in 9. haftası sona ererken, bir maç bay geçen Fenerbahçe 17 puanla liderin 1 puan gerisinde bulunuyor. Sarı lacivertliler son oynanan Fatih Karagümrük maçını 5-4 kazanarak zirve takibini sürdürdü.</p>

ZİRVE TAKİBİ SÜRDÜ

Süper Lig'in 9. haftası sona ererken, bir maç bay geçen Fenerbahçe 17 puanla liderin 1 puan gerisinde bulunuyor. Sarı lacivertliler son oynanan Fatih Karagümrük maçını 5-4 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

<p><strong>YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ</strong></p> <p>Teknik direktör Jorge Jesus, oynattığı futbol ve söylediği demeçlerle taraftarların sevgilisi haline geldi. Sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam ile ilgili transfer dedikoduları da durmuyor. Son olarak adı Brezilya Milli Takımı ile de anılan Jorge Jesus için Fenerbahçeli yöneticiler harekete geçti.</p>

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Teknik direktör Jorge Jesus, oynattığı futbol ve söylediği demeçlerle taraftarların sevgilisi haline geldi. Sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam ile ilgili transfer dedikoduları da durmuyor. Son olarak adı Brezilya Milli Takımı ile de anılan Jorge Jesus için Fenerbahçeli yöneticiler harekete geçti.

<p><strong>UZUN YILLAR KALMASINI İSTİYOR</strong></p> <p>Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda ezberleri bozan ve adeta bir futbol devrimine imza atan Jorge Jesus'u uzun yıllar takımda tutmak istiyor.</p>

UZUN YILLAR KALMASINI İSTİYOR

Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda ezberleri bozan ve adeta bir futbol devrimine imza atan Jorge Jesus'u uzun yıllar takımda tutmak istiyor.

<p><strong>BREZİLYA İLE ANILIYOR</strong></p> <p>Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jesus'un Brezilya Milli Takımı için adının anılması yönetimin hemen kolları sıvamasına neden oldu. Sporx’in haberine göre yönetim, ocak ayında Jesus'un önüne üç yıllık cazip bir kontrat koyacak. Ayrıca Portekizli hocanın istediği oyuncuların alınması için tüm imkanlar seferber edilerek.</p>

BREZİLYA İLE ANILIYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jesus'un Brezilya Milli Takımı için adının anılması yönetimin hemen kolları sıvamasına neden oldu. Sporx’in haberine göre yönetim, ocak ayında Jesus'un önüne üç yıllık cazip bir kontrat koyacak. Ayrıca Portekizli hocanın istediği oyuncuların alınması için tüm imkanlar seferber edilerek.

<p><strong>TEK YETKİLİ OLACAK</strong></p> <p>Bu doğrultuda astronomik bir bütçe oluşturulacak. 68 yaşındaki teknik adam futbolda tek yetkili olacak. Altyapı da Jesus'un kontrolüne girecek. Jorge Jesus sezon başında birçok ismi Fenerbahçe'ye kazandırmıştı. Özellikle Brezilya ve Portekizli isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe'nin gelecek sezon da bu plana uygun hareket etmesi bekleniyor.</p>

TEK YETKİLİ OLACAK

Bu doğrultuda astronomik bir bütçe oluşturulacak. 68 yaşındaki teknik adam futbolda tek yetkili olacak. Altyapı da Jesus'un kontrolüne girecek. Jorge Jesus sezon başında birçok ismi Fenerbahçe'ye kazandırmıştı. Özellikle Brezilya ve Portekizli isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe'nin gelecek sezon da bu plana uygun hareket etmesi bekleniyor.

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