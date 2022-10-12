AEK Larnaca maçı öncesi flaş gelişme: Fenerbahçe'den Jorge Jesus kararı!
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Teknik direktör Jorge Jesus, oynattığı futbol ve söylediği demeçlerle taraftarların sevgilisi haline geldi. Sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam ile ilgili transfer dedikoduları da durmuyor. Son olarak adı Brezilya Milli Takımı ile de anılan Jorge Jesus için Fenerbahçeli yöneticiler harekete geçti.
BREZİLYA İLE ANILIYOR
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jesus'un Brezilya Milli Takımı için adının anılması yönetimin hemen kolları sıvamasına neden oldu. Sporx’in haberine göre yönetim, ocak ayında Jesus'un önüne üç yıllık cazip bir kontrat koyacak. Ayrıca Portekizli hocanın istediği oyuncuların alınması için tüm imkanlar seferber edilerek.
TEK YETKİLİ OLACAK
Bu doğrultuda astronomik bir bütçe oluşturulacak. 68 yaşındaki teknik adam futbolda tek yetkili olacak. Altyapı da Jesus'un kontrolüne girecek. Jorge Jesus sezon başında birçok ismi Fenerbahçe'ye kazandırmıştı. Özellikle Brezilya ve Portekizli isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe'nin gelecek sezon da bu plana uygun hareket etmesi bekleniyor.
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