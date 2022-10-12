AEK Larnaca maçı öncesi flaş gelişme: Fenerbahçe'den Jorge Jesus kararı!

BREZİLYA İLE ANILIYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jesus'un Brezilya Milli Takımı için adının anılması yönetimin hemen kolları sıvamasına neden oldu. Sporx’in haberine göre yönetim, ocak ayında Jesus'un önüne üç yıllık cazip bir kontrat koyacak. Ayrıca Portekizli hocanın istediği oyuncuların alınması için tüm imkanlar seferber edilerek.