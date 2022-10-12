Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia: 'Bu sezon havamız çok farklı'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, açıklamalarda bulundu. Valencia, "Belki Jesus'tan, belki yeni gelenlerden, belki sezona iyi başlamamızdan bilmiyorum ama bu sezon görmediğim bir havamız var" dedi.
Sezona fırtına gibi başlayan ve son olarak Karagümrük maçında 3 gol atan Enner Valencia, ülkesi Ekvador basınına Fenerbahçe'deki performansını değerlendirdi.
32 yaşındaki forvet, "Hedefim Dünya Kupası arasına kadar ara vermeden gollerime devam etmek. Katar'a en iyi formumda gitmek. Bu sezon Fenerbahçe'nin bana kattıkları benden de milli takıma yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.
Sarı lacivertli takımda geçirdiği bu sezonun daha önceki 2 yıldan farklı olduğunun altını çizen tecrübeli golcü, "Belki Jesus'tan, belki yeni gelenlerden, belki sezona iyi başlamamızdan bilmiyorum ama bu sezon görmediğim bir havamız var. Herkesin motivasyonu üst seviyede ve şampiyonluğu konuşuyoruz" dedi.
Video Haberler
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Zehir zemberek sözler...
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi
- 'İlk kez açıklıyorum kamuoyu önünde...'