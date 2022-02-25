Fenerbahçe Akademisi'nden Arda Güler açıklaması

25 Şubat 2022 Cuma, 19:15

Fenerbahçe'de altyapıdan sorumlu yönetici Özgür Özaktaç, sarı-lacivertlilerin yıldız adayı Arda Güler'in transferi hakkında konuştu. Özaktaç, 17 yaşındaki futbolcunun Ali Koç'un çabalarıyla takıma kazandırıldığını belirtti.

"ARDA GÜLER ALGISI YAPANLARA KARŞIN..."

Özgür Özaktaç, Arda Güler iddiaları için "Değerimiz Arda Güler’in transfer sürecine dair kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan, ‘bu transferin kişiler odaklı, neredeyse şans eseri geliştiği’ algısını yapanlara karşın; Arda Güler, 14 yaşından önce Türkiye karmalarında oynayan, turnuvalara giden, büyük kulüplerin radarında olan bir oyuncuydu. Kulübümüz ve Başkanımız Ali Koç’un devreye girmesiyle, Arda’nın ve kıymetli ailesinin de yürekten Fenerbahçeli olmalarıyla, Arda’mızın Alex de Souza hayranı olmasıyla, tüm bunlara ek olarak kulübümüz tarafından atılan maddi manevi adımlarla Arda Güler Fenerbahçemizin bir parçası olmuştur" açıklamasını yaptı.

Camiamız ve kamuoyunun bilgisi ve dikkatine. Akademimiz bizim geleceğimizdir, zarar verilmeye çalışılmasına izin vermeyiz! pic.twitter.com/Y7NMcaGzJH — Özgür Özaktaç (@OzaktacOzgur) February 25, 2022

OYUNCU İZLEME BİRİMİ KAPATILDI MI?

Fenerbahçe Altyapı Sorumlusu Özaktaç gündemde olan "Fenerbahçe altyapı izleme birimi kapatıldı" iddialarını da yanıtladı.

Bu iddianın mantık dışı olduğunu ifade eden Özaktaç, "Bu mantık dışı iddianın gerçekle tabi ki hiçbir ilgisi yoktur. Akademimizin oyuncu izleme birimi sürekli gelişen bir yaklaşım ve değişen sistemle faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’nin dört bir yanından onlarca oyuncu izlenmekte, farklı yaş gruplarına transferler yapılmaya devam etmektedir. Kapatıldı denilen önceki döneme kıyasla şu an Türkiye’nin tamamını kapsayan oyuncu havuzu ve izleme/takip sistemi oluşturulmuştur. Tek bir bölge ve şehre sabit kalınmamaktadır. İlerleyen dönemde, gerekirse geçmiş döneme dair detay ve istatistikleri de ayrıca paylaşacağım. Camiamızdan gerçek dışı gündemlerin parçası olmamalarını, akademimize dair negatif iddiaları dikkate almamalarını rica ederim" dedi.