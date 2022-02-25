Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü hesabı çalındı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün Instagram hesabının çalındığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 19:03
Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü hesabı çalındı
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Instagram hesabının çalındığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabının çalındığını ve ilgili hesaptan yazılan mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle: 

"Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabı üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiştir. 

Taraftarımızdan resmi hesabımızca yapılacak ikinci duyuruya kadar ilgili hesaptan yazılanlara ve atılan mesajlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz."


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