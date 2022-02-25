Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü hesabı çalındı

25 Şubat 2022 Cuma, 19:03

Fenerbahçe Spor Kulübü, Instagram hesabının çalındığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabının çalındığını ve ilgili hesaptan yazılan mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabı üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiştir.

Taraftarımızdan resmi hesabımızca yapılacak ikinci duyuruya kadar ilgili hesaptan yazılanlara ve atılan mesajlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz."