Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü hesabı çalındı
Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün Instagram hesabının çalındığını açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Instagram hesabının çalındığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabının çalındığını ve ilgili hesaptan yazılan mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabı üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiştir.
Taraftarımızdan resmi hesabımızca yapılacak ikinci duyuruya kadar ilgili hesaptan yazılanlara ve atılan mesajlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz."
Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabı üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiştir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2022
Taraftarımızdan resmi hesabımızca yapılacak ikinci duyuruya kadar ilgili hesaptan yazılanlara ve atılan mesajlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.
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