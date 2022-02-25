Trabzonspor, geriden gelip kazanmasını bildi! Trabzonspor 3-2 Kayserispor

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 18:30
Trabzonspor, geriden gelip kazanmasını bildi! Trabzonspor 3-2 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, evinde Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma Trabzonspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. 

Trabzonspor, geriden gelip kazanmasını bildi! Trabzonspor 3-2 Kayserispor

Konuk ekip 24. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, savunmanın arkasında topla buluşan Gavranovic'in, göğsüyle kontrol ettiği topu yakın mesafeden ayağıyla filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti. İlk yarı biterken Kayserispor Mame Thiam ile farkı 2'ye çıkardı. 45+1. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, altı pas çizgisi hemen önünde Thiam, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

Trabzonspor, geriden gelip kazanmasını bildi! Trabzonspor 3-2 Kayserispor

İkinci yarıya geride giren Trabzonspor 3 değişikle oyuna başladı. Puchacz, Bakasetas ve Ahmetcan Kaplan'ın yerine Denswil, Yusuf Erdoğan ve Djaniny girdi. Avcı'nın değişiklikleriyle Fırtına 15 dakikada 2 gol buldu. Edin Visca skoru 2-1 yaparken, 10 dakika sonra Djaniny skora eşitliği getirdi. 90+9'da Nwakaeme'nin penaltı golü ise maçın kaderini belirledi.

Trabzonspor, geriden gelip kazanmasını bildi! Trabzonspor 3-2 Kayserispor

Bordo-mavililer bu skorla puanını 66 yaptı. Sarı-kırmızılılar ise 38 puanda kaldı.

Trabzonspor, geriden gelip kazanmasını bildi! Trabzonspor 3-2 Kayserispor

Lider önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek. 


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler