Trabzonspor, geriden gelip kazanmasını bildi! Trabzonspor 3-2 Kayserispor
Konuk ekip 24. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, savunmanın arkasında topla buluşan Gavranovic'in, göğsüyle kontrol ettiği topu yakın mesafeden ayağıyla filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti. İlk yarı biterken Kayserispor Mame Thiam ile farkı 2'ye çıkardı. 45+1. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, altı pas çizgisi hemen önünde Thiam, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
İkinci yarıya geride giren Trabzonspor 3 değişikle oyuna başladı. Puchacz, Bakasetas ve Ahmetcan Kaplan'ın yerine Denswil, Yusuf Erdoğan ve Djaniny girdi. Avcı'nın değişiklikleriyle Fırtına 15 dakikada 2 gol buldu. Edin Visca skoru 2-1 yaparken, 10 dakika sonra Djaniny skora eşitliği getirdi. 90+9'da Nwakaeme'nin penaltı golü ise maçın kaderini belirledi.
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