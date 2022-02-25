Trabzonspor, geriden gelip kazanmasını bildi! Trabzonspor 3-2 Kayserispor

İkinci yarıya geride giren Trabzonspor 3 değişikle oyuna başladı. Puchacz, Bakasetas ve Ahmetcan Kaplan'ın yerine Denswil, Yusuf Erdoğan ve Djaniny girdi. Avcı'nın değişiklikleriyle Fırtına 15 dakikada 2 gol buldu. Edin Visca skoru 2-1 yaparken, 10 dakika sonra Djaniny skora eşitliği getirdi. 90+9'da Nwakaeme'nin penaltı golü ise maçın kaderini belirledi.

