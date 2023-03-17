Fenerbahçe Alagöz Holding, Final Four'da

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Avrupa Ligi'nde Sopron Basket'i 82-62 mağlup ederek Final Four'a yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 22:17
Fenerbahçe Alagöz Holding, Final Four'da
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Macaristan'ın Sopron Basket ekibiyle karşı karşıya geldi.

İlk maçı 82-62'lik skorla kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan da aynı skorla ayrıldı.

Fenerbahçe, bu skorla FIBA Avrupa Ligi'nde Final Four'a yükseldi. Sarı-lacivertliler toplamda 9. kez Final Four'a çıkma başarısı gösterdi.


Fenerbahçe Alagöz Holding FIBA Avrupa Ligi Sopron Basket final four

En Çok Okunan Haberler