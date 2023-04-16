Fenerbahçe Alagöz Holding Kadınlar EuroLeague şampiyonu oldu

Yayınlanma: 16.04.2023 - 22:49

Güncelleme: 16.04.2023 - 22:53

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu.

BİR İLKE İMZA ATTI

Daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2022'de finallleri kaybeden; 2012, 2016, 2021'de ise dörtlü finalde mücadele etmesine rağmen kazanamayan Fenerbahçe kadın basketbol takımı, ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbol dalında Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.