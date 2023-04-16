Fenerbahçe Alagöz Holding Kadınlar EuroLeague şampiyonu oldu
Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague final maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu.
BİR İLKE İMZA ATTI
Daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2022'de finallleri kaybeden; 2012, 2016, 2021'de ise dörtlü finalde mücadele etmesine rağmen kazanamayan Fenerbahçe kadın basketbol takımı, ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı.
Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbol dalında Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'yi yüzde 40 gösteren MetroPOLL anketinde hata
- Çağlayan'dan 'Özür Dilerim' filmine sert eleştiri
- İlhan Cihaner'den Muharrem İnce'ye yanıt
- Felakete 'rahmet' dedi: AKP'liler alkışladı
- 'İnce'yi uyarmak zorunda kaldım'
- Akşener'den seçim sonrası için bomba mesaj
- Ahmet Hakan'dan Kızılay Başkanı Kınık'a çağrı
- Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti
- Kılıçdaroğlu'nun o ziyaretinin sırrı!
- Bir 'dinci vakıf' daha kuruldu