Fenerbahçe'de Altay Bayındır için ameliyat kararı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyemeyen milli kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat olmasına karar verildiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşılaşmasında bel bölgesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
Altay Bayındır
ALTAY BAYINDIR İÇİN AMELİYAT KARARI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sezon başından beri belindeki ağrılarla forma giyen milli file bekçisinin ameliyat olması gerekiyor.
Son dönemde ağrı şiddeti iyice artan ve oynamasına engel olmayan başlayan Altay, bu nedenle MKE Ankaragücü karşılaşmasını da kaçırdı.
AMELİYAT ZAMANI BELLİ DEĞİL
25 yaşındaki kalecinin hemen mi, yoksa sezon sonunda mı ameliyat olacağı hafta başında netleşecek.
Fenerbahçe'nin önceki günlerde sözleşmesini uzattığı Altay Bayındır, bu sezon 40 maçta sarı-lacivertli takımın kalesini korudu.
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