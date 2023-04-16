Fenerbahçe'de Altay Bayındır için ameliyat kararı

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyemeyen milli kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat olmasına karar verildiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 16:44
Fenerbahçe'de Altay Bayındır için ameliyat kararı
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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşılaşmasında bel bölgesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Altay Bayındır

ALTAY BAYINDIR İÇİN AMELİYAT KARARI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sezon başından beri belindeki ağrılarla forma giyen milli file bekçisinin ameliyat olması gerekiyor.

Son dönemde ağrı şiddeti iyice artan ve oynamasına engel olmayan başlayan Altay, bu nedenle MKE Ankaragücü karşılaşmasını da kaçırdı.

AMELİYAT ZAMANI BELLİ DEĞİL

25 yaşındaki kalecinin hemen mi, yoksa sezon sonunda mı ameliyat olacağı hafta başında netleşecek.

Fenerbahçe'nin önceki günlerde sözleşmesini uzattığı Altay Bayındır, bu sezon 40 maçta sarı-lacivertli takımın kalesini korudu.


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