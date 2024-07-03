Fenerbahçe Alagöz Holding'de ayrılık resmen açıklandı!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Kitija Laksa'yla yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 20:52
Fenerbahçe Alagöz Holding'de ayrılık resmen açıklandı!
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı oyuncu Kitija Laksa'yla yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:

"2023-2024 sezonunda formamızı giyen, 4 kupayla tamamladığımız tarihi sezonda başarılarımızda pay sahibi olan Kitija Laksa ile yollarımız ayrılmıştır. Kitija Laksa'ya kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."


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