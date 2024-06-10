Fenerbahçe 'Ali Koç' dedi: Aziz Yıldırım’la yarıştığı kongreyi kazanırken 3. kez başkan seçildi
Fenerbahçe’de Ali Koç, 3. kez başkanlığa seçildi. Koç, 3 yıl daha Sarı-Lacivertli kulübün başkanlığını yapacak.
Ülker Stadyumu’ndaki genel kurulda yaklaşık 28 bin kişi oy kullandı.
Koç
seçim sonrası yaptığı açıklamada,
“Güzel, demokratik, heyecanlı,
yeri geldiği zaman coşkulu, yeri
geldiği zaman gergin bir kongreyi
daha tamamladık. Fenerbahçe
büyüklüğünü kongrede de
gösterdik” dedi.
YILDIRIM VE
KOÇ EL ELE
Genel kurulda sonuçların belli olmasının ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın locasına gitti. Tribünler “İki başkan el ele hep beraber kürsüye” tezahüratı yaptı. İki başkan birlikte kürsüye geldi.
Yıldırım, konuşmasında,
“Fenerbahçe’ye yakışan
bir kongre yaptık, hepinize
teşekkürler. Ben ve arkadaşlarım
yol haritasını çizdik. İnşallah
Ali Koç ve arkadaşları bu harita
doğrultusunda Fenerbahçe’yi
şampiyon yaparlar. Biz de destek
veririz. Hepinizi seviyorum. İyi ki
varsınız, iyi ki Fenerbahçelisiniz”
ifadelerini kullandı.
REKOR KIRAN
CANLI YAYIN
Fenerbahçe’de seçim
öncesi Aziz Yıldırım, Ali Koç’un
canlı yayına çıkma teklifini
cumartesi gecesi kabul etti.
Yıldırım ve Koç, Haber Türk
TV’de gazeteci Ahmet Selim
Kul’un moderatörlüğünde
canlı yayına çıktı. 1
saat süren yayın, Türk
televizyonculuğunda reyting
rekoru kırarak tarihe geçti.
Koç ve Yıldırım hem yayın
başlarken hem de sonunda
birbirlerine sarıldı.
KOCAMAN VE
SARAN SANDIKTA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 27 numaralı sandıkta eşi Nevbahar Koç ile, Başkan Adayı Aziz Yıldırım ise 45 numaralı sandıkta kızı Yaz ile birlikte oyunu kullandı.
Öte yandan
Volkan Demirel ve Aykut
Kocaman gibi Fenerbahçe
formasıyla önemli başarılar
elde eden isimlerin yanı sıra
başkan adaylığından vazgeçen
eski yönetici Sadettin
Saran da seçim için Ülker
Stadyumu’ndaydı.
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