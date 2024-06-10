Fenerbahçe 'Ali Koç' dedi: Aziz Yıldırım’la yarıştığı kongreyi kazanırken 3. kez başkan seçildi

Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.06.2024 - 04:00

Ülker Stadyumu’ndaki genel kurulda yaklaşık 28 bin kişi oy kullandı.

Koç seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldiği zaman coşkulu, yeri geldiği zaman gergin bir kongreyi daha tamamladık. Fenerbahçe büyüklüğünü kongrede de gösterdik” dedi.



YILDIRIM VE KOÇ EL ELE



Genel kurulda sonuçların belli olmasının ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın locasına gitti. Tribünler “İki başkan el ele hep beraber kürsüye” tezahüratı yaptı. İki başkan birlikte kürsüye geldi.

Yıldırım, konuşmasında, “Fenerbahçe’ye yakışan bir kongre yaptık, hepinize teşekkürler. Ben ve arkadaşlarım yol haritasını çizdik. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu harita doğrultusunda Fenerbahçe’yi şampiyon yaparlar. Biz de destek veririz. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçelisiniz” ifadelerini kullandı.



REKOR KIRAN CANLI YAYIN



Fenerbahçe’de seçim öncesi Aziz Yıldırım, Ali Koç’un canlı yayına çıkma teklifini cumartesi gecesi kabul etti. Yıldırım ve Koç, Haber Türk TV’de gazeteci Ahmet Selim Kul’un moderatörlüğünde canlı yayına çıktı. 1 saat süren yayın, Türk televizyonculuğunda reyting rekoru kırarak tarihe geçti. Koç ve Yıldırım hem yayın başlarken hem de sonunda birbirlerine sarıldı.



KOCAMAN VE SARAN SANDIKTA



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 27 numaralı sandıkta eşi Nevbahar Koç ile, Başkan Adayı Aziz Yıldırım ise 45 numaralı sandıkta kızı Yaz ile birlikte oyunu kullandı.

Öte yandan Volkan Demirel ve Aykut Kocaman gibi Fenerbahçe formasıyla önemli başarılar elde eden isimlerin yanı sıra başkan adaylığından vazgeçen eski yönetici Sadettin Saran da seçim için Ülker Stadyumu’ndaydı.

