Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı
Fenerbahçe, Anderson Talisca'yla 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı. Sözleşmenin detaylarını duyuran sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada,
''Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır.
Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor;
Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz.'' denildi.
Etiketler: #anderson talisca #fenerbahçe #transfer
Spor Haberleri
- Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de!
- 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
- Al Nassr'dan Talisca'ya veda
- Sakaryaspor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi
- Manchester City'den Süper Lig'e geliyor!
- Anlaşma iptal oldu!
- Emirhan Demircan kimdir?
- Alperen triple-double'ı kaçırdı: Houston galip geldi!
- Borussia Dortmund'dan Salih Özcan kararı!
- Karşıyaka'da kriz: Başkan istifa etti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!
- Özgür Özel'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- Bahçeli'den kürsüde 'Gezi' ve 'İmralı' çıkışı
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Son anket sonuçları Erdoğan'ı üzecek
- Gazetecilere 'bilirkişi' gözaltısı!
- Tolga Karel'den tepki çeken Ayşe Barım paylaşımı