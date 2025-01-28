Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Fenerbahçe, Anderson Talisca'yla 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 20:23

Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı. Sözleşmenin detaylarını duyuran sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada,

''Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır.

Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor;

Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz.'' denildi.


Etiketler: #anderson talisca #fenerbahçe #transfer
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