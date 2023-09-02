Fenerbahçe, Ankaragücü maçı kadrosunda eksikler var
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada yeni transfer Dominik Livakovic'in kadroda yer aldığı belirtilirken, Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı öne sürülen Miguel Crespo ise kamp kadrosunda yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin Ankara kafilesi;
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