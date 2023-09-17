Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, sezonun 5. haftasında pazar günü Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayımlanacak.
FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU
İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı gidişine devam etmek istiyor.
Ligde 4. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Bitexen Antalyaspor karşısında galip gelip liderliğini korumayı hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.
Orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Uzun dönemli sakatlıklarının ardından takımla çalışmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un ise kadroda yer bulması bekleniyor.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dominik Livakovic de İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla bu maçta ilk kez kaleyi koruyacak.
ANTALYASPOR'DA SON DURUM VE EKSİKLER
Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'deki ilk dört maçından 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinde galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kaluzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Dario Saric, Ufuk Akyol, Sander Van de Streek, Gerrit Holtmann, Adam Buksa, Sam Larsson
55. RANDEVU
Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 54 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 35 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 97 golüne, Akdeniz ekibi 45 golle yanıt verdi.
KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR
Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 lig maçında Fenerbahçe, 6'sında sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçta ise yenilgi yaşadı. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, ev sahibi olduğu 27 maçta rakibine büyük üstünlük sağlarken, bu süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
FENERBAHÇE'NİN DERDİ SERİSİ
2023-2024 sezonuna UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme maçlarıyla başlayan Fenerbahçe, 3 turda toplam 6 maça çıkarken, Süper Lig'de de 3 maç oynadı. Sarı-lacivertliler 9 resmi maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, kazandığı takdirde seriyi 10 maça çıkaracak.
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