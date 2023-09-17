Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Miha Zajc'a özel görev
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadelede teknik direktör İsmail Kartal'ın Sloven futbolcu Miha Zajc'ı farklı bir pozisyonda kullanacağı kaydedildi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında bugün Antalyaspor’u ağırlayacak.
Ülker Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
ZAJC'A ÖZEL GÖREV
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemeyecek.
Teknik direktör İsmail Kartal’ın, Miha Zajc’la görüşüp kendisini bazı maçlarda defansif orta saha olarak kullanmak istediğini söylediği öğrenildi.
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