Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Miha Zajc'a özel görev

Yayınlanma: 17.09.2023 - 09:41

Güncelleme: 17.09.2023 - 09:41

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında bugün Antalyaspor’u ağırlayacak.

Ülker Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

ZAJC'A ÖZEL GÖREV

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek forma giyemeyecek.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın, Miha Zajc’la görüşüp kendisini bazı maçlarda defansif orta saha olarak kullanmak istediğini söylediği öğrenildi.