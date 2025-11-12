Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe arsaVev, 8'de 8 yaptı!

Fenerbahçe arsaVev, 8'de 8 yaptı!

12.11.2025 17:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Fenerbahçe arsaVev, 8'de 8 yaptı!

Fenerbahçe arsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta erteleme maçında deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta erteleme maçında Fenerbahçe arsaVev, Merzan Şehir Stadyumu'nda Hakkarigücü Spor'un konuğu oldu. 

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçı sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 68'inci dakikada Zeynep Kerimoğlu ile 75'inci dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe arsaVev, 8'de 8 yaparak 24 puanla yoluna kayıpsız devam etti.

Hakkarigücü Spor ise 2'nci yenilgisini aldı ve 16 puanda kaldı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Hakkarigücü #Kadınlar Futbol Süper Ligi